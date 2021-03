Kornwestheim - In der vergangenen Woche ist es zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, in Kornwestheim zu einer Sachbeschädigung gekommen, zu der die Polizei nun nach Zeugen sucht. In diesem Zeitraum war in der Villeneuvestraße ein Motorrad der Marke Suzuki abgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Zweirad offenbar mutwillig umgeworfen, wodurch ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand.