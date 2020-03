Kornwestheim Motorradfahrer entkommt der Polizei

Kornwestheim - Ein Motorradfahrer hat sich am helllichten Tag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Ludwigsburg und Kornwestheim geliefert. Ein Streifenwagen hatte am Dienstag gegen 11.30 Uhr versucht, den bislang unbekannten Zweiradfahrer in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg anzuhalten, um ihn zu kontrollieren. Doch stattdessen gab der Mann Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart davon. Während der Flucht missachtete er mehrere rote Ampeln und musste an der Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.