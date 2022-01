Kornwestheim Motorroller aus Frust gestohlen

Kornwestheim - Internetverkäufe haben durchaus ihre Tücken. Nachdem ein anderer Käufer ihnen dieser Tage einen Motorroller vor der Nase weggeschnappt hatte, waren zwei junge Männer so erbost, dass sie das Gefährt stehlen wollten. Der Verkäufer aus Kornwestheim, 34 Jahre jung, hatte den Roller in einer Online-Verkaufsgruppe eingestellt und dort seine Adresse an Interessenten weitergegeben. Morgens kam ein Käufer, dem er das Gefährt zusagte.