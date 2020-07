Kornwestheim - Nur wenige Minuten genügten einem unbekannten Dieb, um am Freitag gegen 10.45 Uhr in der Breslauer Straße ein Fahrrad an sich zu nehmen. Der Besitzer hatte das Mountainbike unverschlossen vor dem Haus abgestellt, um zuvor getätigte Einkäufe reinzubringen. Als der Mann wieder hinausging, sah er, wie der Unbekannte mit seinem Rad davonfuhr.