Kornwestheim - Aus einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße entwendeten Einbrecher zwei Mountainbikes im Gesamtwert von über 2700 Euro. Die Fahrräder befanden sich in einem Kellerabteil, an dem die Täter die Türangeln entfernt hatten, um an das Diebesgut zu kommen.