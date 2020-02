Kornwestheim - Die kleine Wilhelmstraße in der Weststadt war gestern Nachmittag restlos zugestellt mit Feuerwehr- und Polizeifahrzeugen. Die Einsatzkräfte waren in großer Mannschaftsstärke ausgerückt, weil Anwohner in einer Dachgeschosswohnung Rauch gesehen hatten und die Sorge bestand, dass sich dort noch Menschen befinden. Letztlich hatte ein größerer Haufen Müllsäcke aus unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte. Dieser wurde durch die Kornwestheimer Feuerwehr umgehend abgelöscht. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, leicht verletzt, ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro.