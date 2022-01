Im gesamten Landkreis waren am Samstag laut der Firma Alba 28 Fahrzeuge im Einsatz. „Wir haben entsprechend des Prioritätenplans zunächst die Großwohnanlagen und Großbehälter angesteuert. Zudem haben wir auch schon am Samstag Quer- und Nebenstraßen nachentsorgt“, sagt eine Sprecherin. Flächendeckend können aber erst im Laufe der Woche alle Leerungen nachgeholt werden, so das Unternehmen. „Wir sind in Bezug auf die zügige Leerung der Rest- und Bioabfallbehälter im Kreisgebiet im kontinuierlichen Austausch mit dem Landkreis und der AVL und arbeiten hier eng zusammen“, sagt die Sprecherin.