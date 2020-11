Kornwestheim Mülleimer gerät in Brand

Kornwestheim - Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim ist am Donnerstag gegen 12 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in die Bolzstraße ausgerückt. Dort hatte in einer Wohnung ein Mülleimer Feuer gefangen, auch Wände und Vorhänge wurden in Mitleidenschaft gezogen. „Wir konnten nicht mehr sagen, was den Brand ausgelöst hat, da der Mülleimer komplett geschmolzen ist“, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Peter Schraud. Nachdem die Polizei die Türe aufgetreten habe, sei auch kein Bewohner anzutreffen gewesen.