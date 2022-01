Kornwestheim Museum lädt zu Führung und Finissage

Objekte mit nostalgischer Patina

Während die Helden noch eine Weile im Museum zu sehen sind, endet eine andere Ausstellung: „Time is on my side“ von René Wirths geht am Sonntag, 23. Januar, um 15 Uhr mit der Finissage und der Dialogführung zu Ende. „Diese einmalige Dialogführung bietet nicht nur die letzte Gelegenheit, die Ausstellung zu sehen, sondern auch die einmalige Möglichkeit, mit dem Künstler direkt ins Gespräch zu kommen“, schreibt die Stadtverwaltung. Vom 10. Juli 2021 an war die Ausstellung mit Werken des in Nordrhein-Westfalen geborenen Wirths zu sehen. „Die Protagonisten der Gemälde von René Wirths sind stets Objekte mit nostalgischer Patina und einer bestimmten Aura – so als wollten sie dem Betrachter ihre Lebensgeschichte erzählen“, heißt es im Begleitheft. Seine „unerbittliche und analytische Methode der Wirklichkeitserfassung“ zeige „seine hochgradig konzeptionelle Herangehensweise auf“. Die Finissage zu „Time is on my side“ ist kostenfrei. Wie bei den „Helden des Südwestens“ gelten jedoch auch hier coronabedingt bestimmte Vorgaben: Im Kornwestheimer Museum im Kleihues-Bau gelten die 2G-plus-Regel und die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vor ihrem Besuch über die geltenden pandemiebedingten Regeln zu informieren.