Kornwestheim - Die Kornwestheimer Musiknacht fällt in diesem Jahr definitiv aus. Das gaben die Veranstalter Markus Washner und Marcel Demirok nun bekannt. „Die Corona-Verordnung lässt einfach nicht zu, dass die Musiknacht, wie man sie kennt, stattfinden kann“, sagte Demirok. Ursprünglich war die Kneipennacht, bei der unsere Zeitung Medienpartner ist, für den April geplant, dann hatten die Organisatoren sie auf den 10. Oktober verschoben. Und nun? „Wir hoffen, dass sich die Situation so entwickelt, das wir für das Frühjahr planen können“, stellte Demirok in Aussicht.