Kornwestheim Musiknacht mit TV-Star-Verstärkung

Diesmal werde es auf jeden Fall wieder klappen, sagt Marcel Demirok. „Und wir freuen uns enorm darauf.“ Worauf Demirok anspielt? Ganz einfach: Am Samstag, 2. Juli, wird es wieder eine Musiknacht in Kornwestheim geben. 27 Monate, so rechnet Marcel Demirok vor, werden dann seit April 2020 vergangen sein. Damals hätte die Musiknacht zuletzt steigen sollen, aber die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Ein Versuch der Rettung war für Oktober 2020 angesetzt, doch auch dieser Termin fiel ins Wasser. Anno 2021 war der Eventabend in den Kornwestheimer Kneipen zwar ebenfalls angedacht, aber zu einem wirklich geplanten Termin kam es da nicht.