Kornwestheim Musikschule hat eigene App

Kornwestheim - Weshalb brauchen wir denn dafür eine App?“ Dieser Satz ist häufig zu hören, wenn eine neue Smartphone-Anwendung umworben wird. Oft vermutlich nicht ganz zu Unrecht, doch das, was Marco Piludu, der stellvertretende Leiter der Kornwestheimer Musikschule, vom jüngsten Schritt hin zur Digitalisierung erzählt, klingt durchaus praktisch. Denn auch die Musikschule hat nun ihre eigene App für Eltern, Schüler, Lehrkräfte und Verwaltung. Einer ihrer großen Vorteile ist das „papierlose Stundenplanmanagement“, wie Marco Piludu es nennt. Dabei geht es zunächst darum, dass die Schüler und ihre Eltern den Überblick über die Termine an der Musikschule behalten können. Gerade bei Familien mit mehreren Kindern an der Musikschule oder bei Schülern, die mehrere Instrumente lernen, sei das übersichtlicher, berichtet Piludu. Das verhindere nicht nur, dass ein Kind den Unterrichtstermin vergesse, sondern ermögliche auch, schnell auf Planänderungen zu reagieren. Denn über die App können alle Betroffenen sofort benachrichtigt werden, wenn beispielsweise ein Lehrer erkrankt und der Unterricht ausfällt. Auch die Verwaltung soll durch diese Digitalisierung zukünftig einige Arbeitsschritte sparen können.