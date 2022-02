Kornwestheim Musikunterricht wird teurer

Die Gebühren der Musikschule landen immer wieder auf den Tischen der Stadträte. 2019 hatte die Stadt beschlossen, freiberuflich Beschäftigte der Musikschule – und davon gab es eine ganze Reihe – in ein festes Angestelltenverhältnis zu übernehmen. „Das Konzept werden wir dieses Jahr zum Abschluss bringen“, sagte Sabine Segmiller, Leiterin der Musikschule, jüngst im Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA). Die Folge: Die Personalkosten steigen deutlich an. So deutlich, dass sie auch von einer vierprozentigen Erhöhung der Elternbeiträge, die zum 1. September kommen soll, nicht aufgefangen werden.