Beitrag zur Renovierung

Am Sonntag spielten Kantor Arnd Pohlmann und seine Frau Jelena Gartstein-Pohlmann (beide Klavier), Elisabeth Wieland (Oboe) und Burkhart Zeh (Viola) in der Johanneskirche Kammermusik aus verschiedenen Jahrhunderten. Am kommenden Sonntag wird das Flöten-Ensemble Suabile mit Renate Eckhardt, Katharina Wilding und Sabine Baumert im Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeindehaus musizieren – ebenfalls mit dem Ziel, nicht nur die Zuhörer mit der Musik zu erfreuen, sondern auch um seinen Beitrag für die Renovierung der Martinskirche zu leisten.