Kornwestheim Muss Kornwestheim erneut sparen?

Kornwestheim - Eigentlich stand das Thema Finanzplanung gar nicht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt und Technik, der am Dienstag per Videoübertragung tagte. Doch es brannte offenbar mehreren Stadträten so sehr unter den Nägeln, dass sich beim Punkt „Bekanntgaben und Verschiedenes“ eine Diskussion entspann. Am Ende der Debatte zeichnete sich ein klares Bild ab: Stadträte und Verwaltung werden wohl zeitnah noch einmal über den bereits beschlossenen Doppelhaushalt 20/21 sprechen, ihn gegebenenfalls anpassen. Am Ende könnte sogar ein neuer Sparprozess stehen.