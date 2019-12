Kornwestheim - Die Geschehnisse um eine Reihe aufgebrochener Autos in Kornwestheim werden immer mysteriöser. Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, sind am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet nicht nur 14 Fahrzeuge aufgebrochen worden, sondern mindestens 26. „Die Zahl der geschädigten Autobesitzer hat sich erhöht“, schreiben die Beamten in einer Pressemitteilung. An keinem dieser Fahrzeuge waren allerdings Spuren eines Aufbruchs zu sehen.