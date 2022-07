Oberstudiendirektor Andreas Moser, geschäftsführender Schulleiter der sechs Beruflichen Schulen in Trägerschaft des Landkreises Ludwigsburg und Leiter der Oscar-Walcker-Schule, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Gleichzeitig wurde Sabine Haveneth als neue Leiterin der Oscar-Walcker-Schule in ihr Amt eingeführt.