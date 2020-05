Kornwestheim Nach 17 Jahren die Ladezone eliminiert

17 Jahre lang bestand vor dem Haus die Be- und Entladezone. Sälzer hatte seinerzeit, weil in sein Ladenlokal ein Matratzenladen einzog, dafür gekämpft. Es gab einen ausführlichen Schriftverkehr mit der Stadt, die seiner Erinnerung nach sogar mit einem eigenen Lkw testete, wie und wo die Be- und Entladezone eingerichtet werden kann. Die entsprechende Fläche wurde in einer Ecke zum Nachbarhaus hin markiert. Das Be- und Entladen war dort für Kraftfahrzeuge über 2,8 Tonnen von montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr erlaubt. Von der Ladezone profitierte auch Aladin Al Saadi, der das Ladenlokal übernommen hat und Sisha-Bedarf verkauft. Mehrfach in der Woche werde er mit Waren beliefert. Da sei die Fläche an der Stuttgarter Straße sehr hilfreich.