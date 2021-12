Nun hat sich die Lage vorerst entspannt. „Das Missverständnis resultierte daraus, wer die Tests in welcher Anzahl, zu welchem Zeitpunkt beschafft“, teilt Philipp Weber, Pressesprecher der Stadt Remseck, auf Anfrage mit. Das Land habe sich diesbezüglich mit einer Pressemitteilung im Oktober geäußert, eine konkrete Richtlinie existiere jedoch nach wie vor nicht. Eine Einigung zwischen Träger und Kommune sei inzwischen telefonisch erfolgt. Die Stadt bestellt Antigen-Schnelltests für den unteren Nasenbereich. Der Träger bezieht diese Tests dann über die Stadt. „Mit Erscheinen der Richtlinie des Landes werden wir die Regelung gegebenenfalls präzisieren und anpassen“, so Weber. Nun sind die Tests per Express auf dem Weg. „Wie der Träger die Testung umsetzt ist ihm überlassen“, fügt Weber hinzu. Die Stadt stelle, wie auch in den eigenen Einrichtungen, zwei Tests pro Kind und Woche zur Verfügung.