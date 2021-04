Kornwestheim Nach Biker-Unfall: Polizei sucht Zeugen

Ein 52-jähriger Biker versuchte, von der Zeppelinstraße auf die Bundesstraße 27 in Richtung Stuttgart zu gelangen. Als sich der Motorradfahrer im Auffahrtsbereich befand, stürzte er aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, musste der Mann vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Motorrad war nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt.