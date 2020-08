Kornwestheim Nach dem Volksfest fliegen die Fäuste

Kornwestheim - Der Cannstatter Wasen hat zwei 21-jährigen Kornwestheimern wohl noch nicht gereicht, um ihren Bedarf an Spaß zu decken. Es musste hinterher noch eine Party mit Schlägerei in einem Stuttgarter Hotel sein, die die beiden am Ende vor den Jugendrichter im Ludwigsburger Amtsgericht führte. Die Staatsanwaltschaft warf den zwei jungen Kornwestheimern vor, am 13. Oktober vergangenen Jahres nachts einen jungen Mann aus einer Schweizer Gruppe mit Fäusten geschlagen zu haben, bis er zu Fall kam. Am Boden, so heißt es in der Anklage, hätten sie das Opfer sogar noch mit den Füßen getreten. Auch weil die Polizei eingeschaltet wurde, ging die Schlägerei glimpflich ab, was die Verletzungen betrifft. Das Opfer kam mit einer Platzwunde an der Augenbraue davon. Gefährliche Körperverletzung lautete nun der Tatvorwurf im Jugendgericht unter Vorsitz von Richter Ulf Hiestermann.