Kornwestheim - Ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Mühlhäuser Straße beschäftigt derzeit die Polizei. Einen Sachschaden von etwa 200 Euro hinterließ der noch unbekannte Einbrecher, der sich am Dienstag zwischen 12.30 und 21.10 Uhr Zugang zu dem Gebäude verschaffte, indem er die Haustür aufhebelte.