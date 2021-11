Kornwestheim Nach Messerattacke in U-Haft

Kornwestheim - Ein 16 Jahre alter Jugendlicher soll am vergangenen Mittwoch in Pattonville einen 17-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben. Da bei der Polizei der Verdacht aufkam, dass der Tatverdächtige in einer „psychischen Ausnahmesituation“ ist, war er zunächst in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden. Er ist allerdings als jugendlicher Intensivtäter in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Gewaltdelikten auffällig geworden und deshalb am vergangenen Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt worden. Der erließ einen Haftbefehl gegen den Jugendlichen, der sich nun in einer Justizvollzugsanstalt befindet.