Kornwestheim Nach Schafschlachtung: Technik schützt nun die Tiere

Auch im Leonberger Fall konnte die Polizei indes bislang keine Tatverdächtigen ermitteln, wie Hermann berichtet. Ob es eine Verbindung zu den Ereignissen auf der Jugendfarm gibt, lässt sich ergo nicht sagen. Die Kornwestheimer Einrichtung will nun jedenfalls selbst vorbeugen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden, so selten sie auch sonst sein mögen. „Wir arbeiten jetzt mit mehr Bewegungsmeldern“, sagt Sandra Koppehel. Einige Geräte seien bereits installiert worden – zum Beispiel direkt am Stall. Einige weitere sollen entlang des Zaunes folgen. Die Melder liefen mit Solarenergie, ergänzt die zweite Vorsitzende.

Finanziert wurde die Technik über Spenden, die nach Justus’ Tod beim Verein eingegangen waren. Das Thema Videoüberwachung, wie zum Beispiel auf der Jugendfarm in Zuffenhausen, ist in Kornwestheim bislang keines. „Das geht auf die Schnelle nicht, aus Datenschutzgründen“, erklärt Sandra Koppehel.

Übrigens: Nicht nur für die Bewegungsmelder ging beim Verein schon Geld ein, auch für den Kauf eines neuen Schafbocks. Allerdings muss das noch eine Weile warten. Seit dem Vorfall vor knapp drei Wochen sind die Tiere aus Sicherheitsgründen und wegen des Wetters im Stall. „Eigentlich sind es zu viele für den Stall“, so Koppehel. Erst wenn es endgültig wärmer werde, dürften alle wieder auf die Koppel – und wenn die Bewegungsmelder vollends verbaut seien. Das soll an den kommenden Wochenenden geschehen. „Dann können wir die Weide ausleuchten, außerdem ist die Bevölkerung jetzt auch aufmerksamer“, ist Koppehel überzeugt.