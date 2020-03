Kornwestheim Nach Schweiz-Aufenthalt: OB Ursula Keck in Quarantäne

Bei den Stadträten kommt das Verhalten der OB dem Vernehmen nach teilweise nicht unbedingt gut an. „Bedauerlich“ sei es, so der FDP-Fraktionsvorsitzende Andreas Schantz, dass die OB gerade zu diesem Zeitpunkt in den Urlaub gefahren sei. „Eigentlich sollte ihr Platz in dieser schwierigen Zeit im Rathaus oder im Wohnhaus in Kornwestheim sein“, so der Liberale. Im Nachhinein betrachtet, so Thomas Ulmer, Vorsitzender der Fraktion Grüne/Linke, sei es ungeschickt gewesen – insbesondere mit Blick auf die Beschäftigten im Rathaus. Aber er betont auch, dass es in digitalen Zeiten kein Problem sei, die Verwaltung auch aus großer Entfernung zu führen. Und Keck sei ja nicht „aus der Welt“ oder in Übersee gewesen, sondern nur in der Schweiz, von wo aus sie schnell in Kornwestheim hätte sein können. Auch Hans-Michael Gritz (SPD) lässt durchklingen, dass es besser gewesen wäre, die Reise zu diesem Zeitpunkt nicht anzutreten. Hans Bartholomä (CDU) lobt den Ersten Bürgermeister Daniel Güthler für das hervorragende Krisenmanagement. Diesem Lob schließen sich auch andere Stadträte an. Er habe, sagt Thomas Ulmer, von Null auf 100 starten müssen und habe das sehr gut gemacht.