Kornwestheim Nach Unfall einfach abgehauen

Kornwestheim - Am Montag kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Jakobstraße in Kornwestheim zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte zwischen 14.45 und 15.30 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mercedes, wobei ein Schaden von rund 2500 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Telefon 0 71 54 / 13 13 0 entgegen.