Kornwestheim Nach Unfall einfach weggefahren

Kornwestheim - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entfernte sich am Montag gegen 18 Uhr im Domertaldurchlass in Kornwestheim nach einem Unfall mit einem entgegenkommenden VW-Transporter. Der Unbekannte war aus Richtung Domertalstraße gekommen und in Richtung Ludwigsburger Straße gefahren. Im engen Domertaldurchlass berührten sich die beiden Fahrzeuge. Am Seitenspiegel des VW-Transporters entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Laut dem 51-jährigen Fahrer hatte es sich beim entgegenkommenden Fahrzeug ebenfalls um einen Transporter in weißer Farbe gehandelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0 71 54 / 13 13 0 zu melden.