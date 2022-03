Kornwestheim Nach zwei Ausfällen: Stadtlauf soll steigen

Die Skizunft ist zuversichtlich, dass der Lauf in diesem Jahr nicht wieder der Coronasituation zum Opfer fällt. Für den 20. März sind weitere Lockerungen in Aussicht gestellt worden. „Die bis dahin geltenden Regeln werden natürlich beachtet, wie voraussichtlich die Kontrolle der Läuferinnen und Läufer bezüglich der 3G-Regel“, fügt Klaus Schappke hinzu. Außerdem sei das Tragen von Masken im Start- und Ziel-Bereich verpflichtend. Dort könne ein Abstand von 1,5 Metern nicht immer gewährleistet werden.

Laufinteressenten können sich in der Skizunft-Geschäftsstelle, Aldinger Straße 137, Telefon 0 71 54/37­ 52, und im Internet unter www.sz-kornwestheim.de informieren. Zudem wurden inzwischen Ausschreibungen in zahlreichen Kornwestheimer Einzelhandelsgeschäften, im Rathaus, in der Stadtbücherei und im Hallenbad ausgelegt. Anmeldeschluss ist Samstag, 9. April. Dazu ist die Skizunft Geschäftsstelle extra geöffnet. Kurzentschlossene können sich aber auch noch am Lauftag anmelden, dann allerdings gegen einen geringen Aufpreis.

Auch der Kornwestheimer Triathlon soll wieder stattfinden. Im Gegensatz zum Stadtlauf hatte die zweite Großveranstaltung der Skizunft im Jahr 2021 jedoch sehr wohl über die Bühne gehen können. Allerdings hatten sich die Veranstalter einiges einfallen lassen müssen, angefangen bei veränderten Startmodalitäten – im sogenannten Jagdstart-Modus gingen die Teilnehmer beispielsweise im 30-Sekunden-Abstand ins Wasser, um Kontakte möglichst zu vermeiden. „Zur Not wollen wir es wieder mit einem ähnlichen Konzept versuchen“, sagt Mitorganisator und Lauf-Ass Reinhold Oechsle. Aber: Die Skizunft will versuchen, einen vollumfänglichen Triathlon „wie früher“ auf die Beine zu stellen, inklusive Bewirtung und Volkstriathlon. Der Termin steht auch schon im Raum: Der Triathlon soll am 18. September stattfinden. Gespräche mit Sponsoren laufen derzeit, ebenso wie erste Planungen.