Kornwestheim Nachbarn bedroht

„Wie von Sinnen“ hat der Tatverdächtige laut Polizei gegen 22 Uhr an der Stammheimer Straße in Kornwestheim herumgeschrien. Ein 41-Jähriger soll ihn daraufhin angesprochen haben und so mit ihm in Streit geraten sein. Der 34-Jährige zog ein Messer und bedrohte den anderen Mann. Bevor etwas passieren konnte, flüchtete der 34-Jährige in ein Mehrfamilienhaus. Das Gebäude wurde von Polizisten umstellt. Die 71-jährige Mutter des Tatverdächtigen verließ die Wohnung, in der sie offenbar gemeinsam mit ihrem Sohn lebt. Dann gingen die Polizisten in die Wohnung und fanden den 34-Jährigen schlafend sowie mehrere Waffen in seinem Zimmer. Er ließ sich laut Polizeibericht widerstandslos festnehmen und wurde dabei leicht von einem Diensthund verletzt. Da der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein schien, kam er in eine psychiatrische Einrichtung. Ein Sondereinsatzkommando sei alarmiert gewesen, berichtet die Polizei. Vor dem Eintreffen sei die Situation aber schon unter Kontrolle gewesen.