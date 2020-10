Kornwestheim Nachbarn sollen weiter im Gespräch bleiben

Geplant sind Veranstaltungen in unterschiedlichen Teilen der Stadt – zum Beispiel in Seniorenheimen, im Bewohner- und Familienzentrum (BFZ) und in Unternehmen. Auch mehrere Mikroprojekte sollen stattfinden. Vorstellen könnte sich Koyutürk zum Beispiel einen Austausch von Jung und Alt zu digitalen Themen. Offizieller Kooperationspartner ist dabei wieder der Ortsseniorenrat. Aber auch mit anderen Gruppen und Institutionen wie dem Jugendzentrum, der Jugenddelegation und dem BFZ will man eng zusammenarbeiten.