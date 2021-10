Kornwestheim - Einen Busch nach dem anderen stellen die Jungsozialisten in der SPD (Jusos) am Grünstreifen am Ilmweg hinter der Feuerwehr auf. „Die mit Stacheln eher nach hinten“, sagt Colin Sauerzapf, der Juso-Kreisvorsitzende. Kaum stehen die Sträucher, schnappt sich jeder einen Spaten, und es wird wie auf Kommando gebuddelt. Einheitsbuddeln eben.