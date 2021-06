Schließung der Kitas hat mehr als eine Million Euro gekostet

1,5 Millionen Euro, so schätzt Koch-Haßdenteufel, hat die Stadt Kornwestheim das Corona-Virus gekostet. Über eine Million Euro fehlen in der Kasse, weil Eltern wegen der Schließung der Einrichtungen keine Kita-Gebühren bezahlt haben, weil keine Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen verkauft worden sind, weil die Schülerzahlen in der Städtischen Musikschule zurückgegangen sind. 180 000 Euro aus der Vergnügungssteuer werden in der Kasse fehlen, 100 000 Euro an Bußgeldern, was zumindest Falschparker und Raser erfreuen wird. Die Corona-Mehrausgaben beziffert die Finanzbürgermeisterin auf rund 300 000 Euro. Das Geld floss in die Einrichtung von Testzentren und in den Kauf von Test-Kits.