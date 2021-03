Kornwestheim - Zapfenstreich um 23 Uhr: Das sieht die „Rechtsverordnung über die Festsetzung der Sperrzeit für die Außenbewirtschaftung“ vor, über die der Gemeinderat am Donnerstagabend abstimmen soll. Der Kornwestheimer Michael Kaufhold hält den Beschluss, so er denn gefasst wird, für rechtswidrig. Er hat sich zusammen mit Nachbarn an Oberbürgermeisterin Ursula Keck gewandt und auf Unstimmigkeiten hingewiesen.