Kornwestheim Nackt oder bekleidet mit Boxershorts?

Ihre Strafanzeige stellte die Frau beim Polizeirevier Kornwestheim, und das leitete die Sache an die Kripo Ludwigsburg weiter. Etwa eine Woche später schickte die Zeugin eine E-Mail an die Kornwestheimer Polizei mit der Information, dass der Mann schon wieder nackt auf dem Balkon masturbiert habe. „Da mussten wir natürlich in die Puschen kommen“, sagte der Kriminalkommissar vor Gericht als Zeuge aus. „Nicht dass der Bürger noch denkt, wir machen nichts.“

Nach der Aussage des Kripo-Mannes passte die Balkonbeschreibung der Frau auf den 38-Jährigen. Auch auf verschiedenen Fotos habe die Zeugin den Angeklagten wiedererkannt. Von da an sei dieser bei der Kriminalpolizei als Beschuldigter geführt worden und die erkennungsdienstliche Behandlung habe er freiwillig mitgemacht, berichtete der Beamte, der auch darüber berichtete, dass die Polizei den Pattonviller, um ihn zu den Vorwürfen zu befragen, morgens um 6.15 Uhr in der Wohnung aufsuchte.

Die Belastungszeugin war sich lediglich nicht mehr sicher ob der Tätowierungen des Angeklagten. Doch die konnte nicht einmal die Ehefrau des Angeklagten, die ebenfalls als Zeugin befragt wurde, beschreiben. Sie zeigte sich vor Gericht überrascht von dem, was ihrem Gatten vorgeworfen wurde: „Um Gottes Willen: nackt auf dem Balkon? So was gibt es bei mir gar nicht. Da kriegt der gleich von mir eine.“ Das käme dann als Strafe noch oben drauf. . .