Kornwestheim Nächster Schritt beim Klimaschutz

Genaue Projekte stehen noch nicht fest

Was genau die Stadt tun will, um das Ziel zu erreichen, das steht noch nicht fest. Die Bereiche, in denen man aktiv werden will, umriss Klimaschutzmanager Jannis Körner gegenüber den Stadträten aber schon. So will die Stadt ein Auge auf den Energieverbrauch in ihren eigenen Liegenschaften werfen. Sie will die Straßenbeleuchtung in den Fokus nehmen, will die Technik in der Kläranlage unter die Lupe nehmen, bei der Wasserver- und -entsorgung achtsam beim Energieverbrauch sein und den Fuhrpark – so weit möglich – auf elektrischen Antrieb umstellen.