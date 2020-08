Kornwestheim Nächstes Wochenende B 27 gesperrt

Kornwestheim - Am kommenden Wochenende müssen sich die Kornwestheimer auf vermehrten Verkehr im Stadtgebiet einstellen. Die Bundesstraße 27 wird in Fahrtrichtung Ludwigsburg gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Kornwestheim-Mitte ausgeleitet und über die Zeppelinstraße, die Stuttgarter und die Ludwigsburger Straße sowie den GDF-Knoten zur Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd wieder auf die B 27 geführt. Zudem versucht das Regierungspräsidium, mittels Hinweistafeln den Verkehr großräumig über die B 10 beziehungsweise die B 27a auf die A 81 nach Ludwigsburg umzuleiten.