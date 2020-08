Kornwestheim Nächtliches Feuer auf der Wüstenrot-Baustelle

Kornwestheim - Ein Schaden in Höhe von rund 80 000 Euro entstand bei einem Brand auf der Wüstenrot-Baustelle im Norden Kornwestheims, den ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes um kurz nach 0 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Feuerwehr gemeldet hatte. Im sechsten Stock eines Rohbaus kam es vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Baumaschine zu einem Feuer, bei dem die Decke arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Feuerwehr brachte das Brandgeschehen zügig unter Kontrolle und konnte so größeren Schaden verhindern. Sie war mit acht Fahrzeugen und 51 Mann vor Ort, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug.