Kornwestheim Narren überall

Kornwestheim - Es ist 13.11 Uhr am Sonntag und die Narren stehen bereit. An der Spitze des Umzugs 2020 wartet das historische Feuerwehrauto Bella am Jakob­-Sigle-Platz auf seinen Einsatz, es soll den närrischen Lindwurm anführen. Unter anderem sitzt Martin Türk darin, Narren-Ober-Liga-Präsident, Vorsitzender des Ausschusses Kornwestheimer Fasnet, einer der Köpfe der Narretei in der Stadt und Mitorganisator des Umzugs. „Es läuft gut“, sagt Türk. „Das Wetter hält“, ergänzt er und blickt gen Himmel. Man muss dazu wissen, dass es anno 2019 zwischenzeitlich heftig geschüttet hat während des Umzugs. Diesmal, soviel sei verraten, läuft es an der Stelle besser – auch wenn sich zwischenzeitlich erneut graue Wolken am Himmel zeigen.