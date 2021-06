Kornwestheim - Die Wetterlage war dann doch zu heikel: Der für 19 Uhr am Sonntagabend geplante Erntebittgottesdienst im Grünen fand nicht auf der Wiese am Oßweiler Weg an der Abzweigung zur Karlshöhe statt, sondern wurde wetterbedingt kurzfristig in die Johanneskirche verlegt. Der Altar war bereits geschmückt und die Wiese war mit Bänken und Stühlen für die Besucher vorbereitet gewesen, als gegen 18.10 Uhr tatsächlich leichter Regen über Kornwestheim einsetzte.