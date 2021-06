Kornwestheim „Natur nah dran“: Blumenprojekt geht weiter

Stadträte haben Fragen

Aus den Reihen der Stadträte kommt auch die Frage auf, ob man sich überhaupt adäquat um die neu bepflanzten Grünflächen kümmern kann. Cordula Wohnhas meint, dass die Pflege im Laufe der Zeit immer einfacher werde. „Am Anfang muss man aufpassen, was man tut“, sagt sie. Insgesamt sei es für die Stadtgärtner kein größerer Zeitaufwand als bisher. Wenn es die Coronasituation zulässt, sind auch Führungen zu den Flächen geplant, um die Bepflanzung zu erläutern. Bisher sind im Zuge des Projekts „Naturnah dran“ Grünflächen an der Aldinger Straße, an der Marie-Curie-Straße und am K aufgewertet worden. Außerdem gab es ein Wildbienenprojekt mit zwei Kindergärten, bei dem die Kinder ein Blumenbeet in Form einer Wildbiene angelegt haben. Dieses Projekt wird ebenfalls fortgesetzt.