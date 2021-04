Kornwestheim Naturaufnahmen aus dem Talkessel

Kornwestheim - Der Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt – es gibt schönere Orte, um in den Tag zu starten. Für Bianca Hahn nicht. Fast jeden Morgen macht sich die Fotografin, die ein Studio in der Johannesstraße in Kornwestheim hat, bei Wind und Wetter von ihrem Wohnort Ludwigsburg auf den Weg zu dieser stark frequentierten Kreuzung mit vielen Autos, mit regem Stadtbahnverkehr und eilenden Passanten – und zwar für Naturbeobachtungen. Hahn haben es 62 Gelbkopfamazonen angetan, die an diesem unwirtlichen Ort in den Baumkronen der Platanen nächtigen. Wenn die Papageien ihre Nachtruhe beenden, steht Bianca Hahn mit ihrer Kamera schon bereit in der Hoffnung auf neue Motive und Erkenntnisse.