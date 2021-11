Kornwestheim Neuer Treffpunkt für Jugendliche

Um 22 Uhr ist Feierabend

Alles wird auf dem Platz nicht erlaubt sein. Um 22 Uhr, so wird’s ein Schild ausweisen, ist Feierabend, Alkohol und Nikotin sind tabu. Die sportlichen Aktivitäten sollen im Vordergrund stehen. Kornwestheims Jugendreferentin Uschi Saur hofft, dass der Platz so gut wie die Uhlandwiese – im Jugendjargon wohl „Der Tartan“ genannt – angenommen wird. Vergleichbare Plätze gibt es auch noch auf dem ESG-Gelände an der Jahnstraße und an der Eastleighstraße am Eingang zum Stotzgebiet.