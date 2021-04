6000 Tests hat die Stadt in Eigenregie besorgt, die andere Hälfte hat das Land zur Verfügung gestellt. Am Mittwoch trafen sie im Rathaus ein. Nun werden sie an die Schulen verteilt, die sich ihrerseits gut vorbereitet sehen, haben sie doch schon in den vergangenen Wochen – da allerdings auf freiwilliger Basis – Coronatests durchgeführt. Ab Montag gilt aber: Wer am Unterricht in der Schule teilnehmen will, der muss negativ getestet sein. Die Schulen haben die Tests ganz unterschiedlich organisiert. Bei den einen unterstützen die Eltern, die anderen setzen auf die Hilfe der Jugendbegleiter. Eins gilt aber für alle: Morgens vor der ersten Stunde mal schnell Kinder und Lehrpersonal testen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Hinter dem Testen steckt ein großer logistischer Aufwand. Die Silcherschule hat zwei „Testzentren“ im Schulgebäude eingerichtet. Neun Stunden dauert es insgesamt pro Woche, die Jungen und Mädchen, von denen ja nur die Hälfte anwesend sind, und die Lehrerinnen und Lehrer durchzuschleusen. Das geht nach einem festen Ablaufplan. „Alles ist ritualisiert“, schildert Schulleiterin Petra Götz die Erfahrungen. Insbesondere die Erstklässler finden Gefallen an der Unterbrechung des Schulunterrichts und freuen sich regelrecht darauf, zum Testen anzurücken.