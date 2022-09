Kornwestheim Netzwerk Biodiversität tagt im K

Adressiert war die Veranstaltung vor allem an die ehrenamtlich tätigen Fachberaterinnen und Fachberater des Landesnetzwerks Biodiversität und an ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte. „Sie wissen, wie Ökosysteme funktionieren. Sie informieren, machen auf Missstände aufmerksam und lenken manchmal gut Gemeintes in richtige Bahnen. Sie handeln hier im Land lokal und – auch wenn Sie es vielleicht nicht immer merken – ihr Handeln vor Ort hat globale Auswirkungen“, würdigte Staatssekretär Baumann das Engagement der Teilnehmenden. Ob Einsatz bei der Krötenwanderung, Fledermaus-Quartierbetreuung oder die Anlage und Pflege von Biotopen – Ehrenamtliche gäben ihr Wissen und ihre Begeisterung weiter, motivierten sich und andere für Arten- und Klimaschutz und nähmen so eine Schlüsselrolle im Naturschutz ein.