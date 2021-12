Kornwestheim Neubau: Stadträte fürchten mehr Verkehr

Das Neubaugebiet ist oberhalb der Straße Weidenbrunnen geplant. „Der kürzeste Weg zum Einkaufen führt ins Einkaufszentrum im Kornwestheimer Ostgebiet. Da gibt es alles“, sagt Klaus-Dieter Holzscheiter. Er glaubt nicht, dass sich die neuen Anwohner auf den Weg durch den Feierabendverkehr und über einige Ampeln zum Beispiel zum Kaufland an der Aldinger Straße in Mühlhausen aufmachen. „Ich kenne doch meine Autofahrer“, sagt er. Für Kornwestheim sei es zwar gut, wenn die Kaufkraft ins Städtle kommt, aber die Verbindungsstraße vom neuen Wohngebiet nach Kornwestheim ist die Heidenburgstraße und die sei nicht für so viel Durchgangsverkehr gemacht. „Das ist nur ein ausgebauter Feldweg.“