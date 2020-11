Während in der Frage der Videokonferenzen die Stadträte mehr Kompetenzen erhalten, müssen sie sie in einer anderen Frage abgeben: bei Baugenehmigungen. Dafür sind die Baurechtsbehörden zuständig. Die Kornwestheimer Hauptsatzung sprach den Stadträten im Ausschuss für Umwelt und Technik aber ein Mitspracherecht in bestimmten Fällen zu. So wollte man mitreden, wenn’s um den Außenbereich ging oder wenn das Bauvorhaben in einem Gebiet erstellt werden sollte, für das gerade ein Bebauungsplan in Arbeit war. Auch wenn Nachbarn Einwände erhoben hatten, wollten die Stadträte an der Baugenehmigung beteiligt werden. Das allerdings sei nicht rechtens, erläutert die Stadtverwaltung nun den Kommunalpolitikern und beruft sich auf ein 18 Jahre altes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. „Die bisherige Regelung in der Hauptsatzung ist unzulässig und verstößt gegen die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts“, heißt es in einer Erläuterung für die Stadträte. Sie sei ersatzlos zu streichen.