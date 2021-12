Kornwestheim Neue Anzeige an der Bushaltestelle

Lesen Sie aus unserem Angebot: Grünes Licht für grüne Busse

Die Dynamische Fahrgastinformation hat lange auf sich warten lassen. Bereits im Mai 2018 hatte der Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats 78 000 Euro für die neue Technik freigegeben. Eine Fachfirma, mit der der VVS einen Rahmenvertrag für alle Kommunen abgeschlossen hat, installiert die Tafeln. Die Auslieferung der Monitore hatte sich zuletzt aber verzögert. Und auch die Masten sind rar, weshalb die Technik an der Haltestelle vor der Erich-Bracher-Schule erst in den kommenden Wochen in Betrieb gehen wird.

Anderswo soll die neue Technik im Laufe des Jahres folgen

In Remseck gibt’s DFI schon an den Stadtbahnhaltestellen der U12 und am Busbahnhof in Neckargröningen. In Kornwestheim verfügen die Haltestellen am Kimryplatz und in der Johannesstraße über diese Technik. Geplant ist die Ausstattung mit dem Dynamischen Fahrgastinformationssystem zudem an den Haltestellen Zeppelin-/Schützenstraße und Zeppelinstraße/Im Weizen – in der Regel dort, wo nicht nur eine Linie verkehrt, sondern mehrere Linien halten. Die Technik soll im Laufe des kommenden Jahres installiert werden. Wann genau? Das bleibt offen, denn ein Dynamisches DFI-Installationssystem gibt’s noch nicht. . .