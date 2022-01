Kornwestheim Neue Beratung zu Betreuung und Pflege

Von der Notwendigkeit der Beratungsofferte ist auch Kornwestheims Oberbürgermeisterin Ursula Keck überzeugt. „Jetzt haben wir ein verlässliches Angebot“, sagt sie, „und anders macht es auch keinen Sinn.“ Ursprünglich hatte für den Doppelhaushalt 2017/2018 die SPD einen Antrag zum Seniorenprogramm „Gemeindeschwester plus“ gestellt. Die Verwaltung unterbreitete den Gegenvorschlag, auf die Pflegestützpunkte des Kreises zurückzugreifen, von denen es bislang fünf gab: beim Landratsamt, bei der Stadt Ludwigsburg, in Bietigheim-Bissingen, Vaihingen an der Enz und Besigheim. In Kornwestheim, dem sechsten Standort, sind nun sowohl der Pflegestützpunkt als auch die Betreuungsbehörde der neuen Stabsstelle Soziales und Teilhabe zugeordnet. Deren Leiter Kadir Koyutürk sagt: „Wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, weiter am Leben in der Stadt teilzuhaben.“

Info

Kontakt

Constanze Waddicor ist telefonisch unter 0 71 41/1 44 24 65 (bei Abwesenheit auf den Anrufbeantworter sprechen) oder per E-Mail unter pflegestuetzpunkt@landkreis-ludwigsburg.de zu erreichen. Kontakt zur Betreuungsbehörde gibt es telefonisch unter 0 71 41/ 1 44 24 64 und per Mail an betreuungsbehoerde@landkreis-ludwigsburg.de.