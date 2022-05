Kornwestheim Neue Chance für die Vereine

Lesen Sie aus unserem Angebot: Stadt zeichnet Ehrenamtliche aus

Zumindest einer ist aber weiterhin dabei und das seit 49 Jahren: Günter Braun stellt seit dem ersten Fest stets das Bierfass für den traditionellen Fassanstich. Der mittlerweile 87-Jährige führt seinen Getränkeladen zwar nicht mehr, kann seine Finger aber nicht so ganz aus dem Geschäft lassen. „Das ist halt mein Leben“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Nächstes Jahr wolle er auf jeden Fall noch einmal bei den Kornwestheimer Tagen dabei sein. Da feiert das Fest ja sein 50-jähriges Bestehen. „Die 50 machen wir noch miteinander, aber dann ist Schluss“, sagt Günter Braun und lacht. Das anstehende Jubiläum ist auch schon dieses Jahr Thema bei den Kornwestheimer Tagen. Oliver Hicking kündigte nämlich das Datum für das große Fest an: am 17. und 18. Juni 2023 ist es soweit. Das diesjährige Fest sei quasi ein Warmlaufen dafür, meint Hicking.

Das nächste Fest schon im Blick

Wenn das nur das Warmlaufen ist, darf man gespannt sein, was im kommenden Jahr passiert. Denn schon diesmal sind am Samstag etwa 5000 bis 7000 Besucher da, die den Vereinen beinahe die Haare vom Kopf essen. „Die Vereine haben wie 2018 eingekauft, aber am Samstag ist schon das erste Essen ausverkauft gewesen“, berichtet Oliver Hicking. Außerdem ist die Stimmung kaum zu toppen, selbst am Sonntag, als es teilweise regnet, ist einiges los. Und auch die Oberbürgermeisterin Ursula Keck ist in Höchstform. Vor dem Fassanstich schätzt sie, dass sie höchstens drei Schläge brauchen wird, bis das erste Bier gezapft werden kann. „Herr Braun war da zuversichtlicher, aber ich bin Beamtin, deshalb halte ich mich mit meinem Tipp etwas zurück“, sagt sie. Doch Günter Braun behält Recht: Nach nur einem Schlag läuft das Bier. Wer hätte nach zwei Jahren Pause auch noch länger warten wollen?