Am Montagmorgen war’s soweit: Drei neue Fahrradständer haben ihren Platz auf dem Kornwestheimer Marktplatz an der Stuttgarter Straße gefunden, unmittelbar an einem der Treppenabgänge zur Tiefgarage und der Zufahrtsschranke. So unkompliziert war die ganze Angelegenheit aber gar nicht. „Aufgrund der Installation müssen die Markierungen der Behinderten-Stellplätze auf dem Marktplatz verschoben und neu markiert werden“, informiert Theresa Tremmel von der städtischen Pressestelle auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Kosten für die drei neuen Fahrradbügel, an denen laut Verwaltung sechs Räder abgestellt und angekettet werden können, belaufen sich auf rund 1500 Euro. Das Thema beruht auf einer Anfrage der Freie-Wähler-Fraktion in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik am 8. Februar dieses Jahres. Die neuen Radständer sind laut Theresa Tremmel vor allem für die Fahrräder der Marktbesucher gedacht.